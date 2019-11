Sugestões de filmes para assistir nas emissoras de TV aberta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

> DOMINGO, 01/12

Band, 16h15

O BEBÊ DE BRIDGET JONES

Título Original: Bridget Jones’s Baby

Produção: Reino Unido, Irlanda, França, EUA, 2016

Direção: Sharon Maguire

Elenco: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Gemma Jones, Emma Thompson.

Estável no emprego como produtora de TV, Bridget Jones (Renée Zellweger) continua solteira. Depois de aceitar o convite de uma amiga do trabalho para ir a um festival de música pop, lá ela acaba “acidentalmente” dormindo com o desconhecido e sedutor Jack Qwant (Patrick Dempsey).

Mas ela não é mais a mesma neurótica e nem se preocupa com o paradeiro do moço. Pouco depois, em um batizado, a verborrágica inglesa reencontra Mark (Colin Firth), seu amor do passado. E eles acabam… dormindo juntos. Mais algumas semanas se passam, e Bridget se encontra grávida. E, sem ter certeza de quem é o pai da criança, adia a “revelação”, enquanto ambos acreditam ser o verdadeiro pai do bebê de Bridget Jones.

> SEGUNDA, 02/12

Globo, 22h30

MILAGRES DO PARAÍSO

Título Original: Miracles From Heaven

Produção: EUA, 2016

Direção: Patricia Riggen

Elenco: Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, Queen Latifah.

Christy (Jennifer Garner) e Kevin Beam (Martin Henderson) são pais de três garotas: Abbie (Brighton Sharbino), Annabel (Kylie Rogers) e Adelynn (Courtney Fansler). Eles vivem em uma confortável casa, junto com cinco cachorros, e acabam de abrir uma clínica veterinária, o que fez com que tivessem que apertar os cintos e hipotecar a casa.

Cristãos convictos, os Beam vão à igreja com frequência. Um dia, Annabel começa a sentir fortes dores na região do abdômen. Após muitos exames, é constatado que a garota possui um grave problema digestivo. Tal situação faz com que Christy busque a todo custo algum meio de salvar a vida da filha, ao mesmo tempo em que se afasta cada vez mais de sua crença em Deus.

> TERÇA, 03/12

SBT, 23h15

UM NATAL BRILHANTE

Título Original: Deck the Halls

Produção: EUA, 2006

Direção: John Whitesell

Elenco: Danny Devito, Matthew Broderick, Kristin Chenoweth, Alia Shawkat, Fred Armisen.

Steve Finch (Matthew Broderick) adora comemorar o Natal. Todo ano ele segue uma série de curiosas tradições natalinas, que muitas vezes desagradam sua esposa Kelly (Kristin Davis) e seus filhos Madison (Alia Shawkat) e Carter (Dylan Blue). Porém a alegria natalina de Steve é destruída quando Buddy Hall (Danny DeVito), um vendedor de carros, torna-se seu vizinho. Logo surge uma rivalidade entre eles, envolvendo as comemorações de Natal.

> QUARTA, 04/12

Band, 22h45

JOGOS DO PODER

Título Original: Charlie Wilson’s War

Produção: EUA, 2007

Direção: Mike Nichols

Elenco: Tom Hanks, Julia Roberts, Amy Adams.

Início dos anos 80. A União Soviética invade o Afeganistão, o que chama a atenção de políticos norte-americanos. Um deles é Charlie Wilson (Tom Hanks), um homem mulherengo e polêmico que não tem grande relevância política, apesar de ter sido eleito seis vezes para o cargo.

Com o apoio de Joanne Herring (Julia Roberts), uma das mulheres mais ricas do estado que o elege, e do agente da CIA Gust Avrakotos (Philip Seymour Hoffman), Wilson passa a negociar uma aliança entre paquistaneses, egípcios, israelenses e o governo norte-americano, de forma que os Estados Unidos financiem uma resistência que possa impedir o avanço soviético no local.

> QUINTA, 05/12

Globo, 15h14

À PROVA DE FOGO

Título Original: Fireproof

Produção: EUA, 2008

Direção: Alex Kendrick

Elenco: Kirk Cameron, Erin Bethea, Ken Bevel, Stephen Dervan, Eric Young, Jason Mcleod.

No trabalho, o bombeiro Caleb Holt (Kirk Cameron) é um profissional que cumpre com todos os princípios, sendo um deles nunca deixar um companheiro para trás numa situação de perigo. Já em sua casa, ao lado da esposa Catherine (Erin Bethea), as coisa são bem diferentes.

Caleb é um marido ausente e, depois de sete anos de união, o relacionamento está chegando ao fim. O pai de Caleb pede então que ele inicie uma experiência de 40 dias, denominada “O desafio do amor”, na tentativa de salvar o casamento.

> SEXTA, 06/12

Globo, 15h14

ROUBO NAS ALTURAS

Título Original: Tower Heist

Produção: EUA, 2011

Direção: Brett Ratner

Elenco: Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda.

Josh Kovacs (Ben Stiller) era um funcionário exemplar de um dos prédios mais badalados de Nova York, conhecido como A Torre. Lá, ele é uma espécie de chefe de uma equipe de profissionais “mais ou menos” qualificados, como Lester (Stephen Henderson), Cole Howard (Casey Affleck), Odessa (Gabourey Sidibe) e Rick (Michael Pena), entre outros.

A vida de todos vira de cabeça para baixo quando Arthur Shaw (Alan Alda), o bilionário ocupante da cobertura, é preso pelo FBI por ter cometido uma fraude, transformando o fundo de pensão de toda a equipe em pó. Disposto a recuperar a grana deles, Josh convida um vizinho (Eddie Murphy) para ajudá-lo a descobrir onde foi parar esse dinheiro, para pegá-lo de volta e fazer justiça, tendo em vista que nem o FBI sabe do destino da fortuna.

(*) Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.