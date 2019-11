STTP explica como será novo sistema da Zonal Azul em Campina Grande

O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Félix Araújo Neto, em entrevista veiculada pela Rádio Caturité FM, nessa quinta-feira, 21, falou sobre as mudanças no sistema da Zona Azul de Campina Grande.

Na entrevista, Félix afirmou que o Ministério Público tem cobrado agilidade por parte da STTP no lançamento de um edital.

– O Ministério Público tem cobrado da STTP que seja lançado o edital. Um edital já foi lançado, mas ele foi impugnado tanto pelas entidades que geram a Zona Azul hoje, como também foi impugnado por empresas interessadas em participar do certame. Fizemos ajustes, observamos as demandas, e antes de lançar, em forma de pregão eletrônico, nós vamos mostrar ao MP, para lançar imediatamente – afirmou.

Além disso, o superintendente ainda abordou sobre como funcionará a nova Zona Azul na cidade.

– Não é o modelo de lançar a Zona Azul para o setor privado. Na realidade, o modelo coloca a prefeitura para gerir a Zona Azul, com equipamentos, com software, que possa ser possível saber em tempo real quanto se arrecada na Zona Azul, colocar no Tribunal de Contas. A ideia é trazer mais modernidade controle na gestão da Zona Azul – afirmou.