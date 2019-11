STTP explica como será feita a integração de ônibus no Aluízio Campos

Em entrevista à rádio Campina FM, o superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Félix Araújo Neto, falou sobre o esquema montado para atender os moradores do recém-inaugurado, complexo Aluízio Campos.

Félix explicou como funcionará a mobilidade urbana do complexo e deu detalhes sobre as placas de sinalização implantadas.

– A STTP colocou dentro do Aluízio Campos aproximadamente 600 placas, não só indicativas, mas também placas comuns de trânsito. Essas placas servirão para orientar as pessoas sobre qual o sentido da via, por exemplo, e levarão segurança àqueles que transitarão no complexo – disse.

Além das placas, Félix informou que o complexo conta com pintura de sinalização e 12 km de ciclofaixas.

Sobre o transporte público, o superintendente explicou quais linhas de ônibus terão rota ligando o complexo aos demais pontos da cidade.

– A forma encontrada foi colocar duas linhas que vêm do complexo, para atender a população. A 004 é uma linha que hoje vai até a altura do estádio Amigão, no Catolé. Essa linha vai receber mais carros, que irão direto ao Aluízio Campos. Além dela, teremos a nova linha, 044, que fará um circuito contrário dentro do conjunto, seguindo para o Centro – contou.

Além disso, Félix contou que a linha interna será feita com um microônibus que ficará circulando para levar os passageiros até o ponto de parada principal, localizado na praça central, na rua Desembargador Levino de Oliveira Ramos.

O valor cobrado será de R$ 2,00 para pagamento em dinheiro. Já os passageiros que utilizam o Vale Bus Card não pagarão nenhuma tarifa, para que seja possível fazer a integração nas linhas 004 e 044.