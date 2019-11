Soldado PM não resiste e morre após acidente de moto

O soldado Anderson Rodrigues Bezerra, que estaria concluindo o curso de formação da PM nesta sexta-feira, veio à óbito depois de alguns dias após sofrer um acidente de moto.

De acordo com a assessoria de imprensa do 4º BPM, onde Anderson seria lotado, bateu em um animal e em seguida acabou sendo atropelado por um carro. O acidente aconteceu no dia 15, na cidade de Araçagi.

Neste sábado, o comando do 4º BPM, através do tenente-coronel Gilberto, prestou uma homenagem ao soldado.

“Soldado guerreiro”

Tombou mais um guerreiro. Num grito coletivo, próprio de uma digna comemoração de conclusão de curso PM, foi possível ouvir e sentir o silêncio e a ausência do estimado e já saudoso soldado PM Anderson Rodrigues Beserra.

Um sonho precocemente se desfez. Após um lamentável e fatídico sinistro motociclístico, ainda relutou com valentia, resistência e heroísmo o nosso soldado ferido, convalescendo num leito do hospital. Mas, assim é a vida, os guerreiros também se despedem, e não no nosso tempo, mas, no tempo de Deus.

Nós, soldados do 4º BPM, envoltos a um sentimento de dor e consternação, desejamos a toda família enlutada a paz espiritual do Nosso Senhor Jesus Cristo.

Até logo, bravo guerreiro!!!!!!!

Comandante do 4ºBPM