‘Só depois do Carnaval’, confirma prefeito Romero sobre escolha de nome do sucessor

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, disse que no momento sua preocupação está sendo a administração municipal, e o nome a ser escolhido para a disputa eleitoral de 2020 só deve ser definido no próximo ano.

– Eu não tenho pressa nisso. Meu foco é o trabalho e na administração. Temos uma dificuldade muito grande que é a economia. Nos meses de setembro e outubro tivemos uma queda de R$ 4 milhões do ICMS, com relação ao mesmo período do ano passado. Então é preciso ficar focado nessas questões administrativas e vamos encontrar uma alternativa para que possa conduzir o pleito no próximo ano – disse durante entrevista à Rádio Campina FM.