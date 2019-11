Situação campinense pode anunciar o nome de prefeitável só após o Carnaval

O deputado estadual licenciado Tovar Correia Lima (PSDB), recém-empossado na Secretaria Municipal de Planejamento, voltou a falar sobre as eleições 2020 e sobre a possível data do anúncio do nome da situação que concorrerá à sucessão do atual prefeito Romero Rodrigues (PSD).

O secretário, que já é pré-candidato à PMCG, comentou em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nessa terça-feira, 26, que o prefeito Romero poderá anunciar o nome do prefeitável até mesmo depois do Carnaval.

– Eu acredito que esse tempo é muito do tempo do prefeito Romero e das pessoas que estreitarão este possível anúncio. Não acredito que seja em fevereiro, será um pouco mais prolongado, para março ou abril – afirmou.

Junto ao secretário, outros nomes disputam a escolha do grupo da situação, como é o caso do chefe de Gabinete Bruno Cunha Lima (sem partido), o vereador licenciado e presidente da AMDE, Nelson Gomes Filho e o deputado estadual Manoel Ludgério (PSD).