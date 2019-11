Sine-CG tem expectativa na criação de 300 vagas de emprego temporário no fim do ano

Durante o mês de novembro e dezembro a procura por trabalho temporário começa crescer no Brasil.

O coordenador do Sine Municipal de Campina Grande, Hércules Lafite, destacou durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local que a expectativa é de que cerca de 300 pessoas sejam contratadas na cidade no período do fim do ano na cidade.

– Os empresários estavam fazendo prognóstico entre 250 a 300 empregos temporários para esse período de final de ano. Posteriormente, a partir de janeiro, 30% desses postos de trabalho seriam efetivados como definitivos no comércio. Mas conversando também com alguns empresários essa reação do comércio em Campina Grande não houve. As contratações temporárias, acredito, ainda que estejam modestas – disse.

As vagas de emprego temporárias se concentram mais no setor de vestiário