Sine Campina Grande entrega certificados de curso de capacitação

No final da manhã desta quinta-feira, 14, o coordenador do Sine Municipal, Hércules Lafite, entregou os certificados aos trabalhadores que participaram da segunda turma do Curso Excelência em Vendas, ministrado pelo professor Sharles Aguiar, da Faculdade Rebouças.

O curso, promovido pela Prefeitura de Campina Grande, por meio do programa Sine-CG Capacitando em parceria com a Faculdade Rebouças, foi dividido em duas turmas. A primeira nos dias 30 e 31 de outubro. Já a segunda turma participou nesta quarta e quinta-feira, dias 13 e 14 de novembro, respectivamente.

Hércules Lafite, durante o encerramento do curso, agradeceu a presença dos trabalhadores participantes e desejou sucesso a todos. Segundo Lafite, o caminho para a pessoa se integrar ao mercado de trabalho é o da capacitação.

“Parabéns a todos e estamos torcendo para que tudo se encaminhe da melhor forma possível”, disse.

Os alunos do curso aprenderam que um bom vendedor deve ser ético, criativo, paciente, ter conhecimento técnico, saber tratar e atender ao público, ser gentil, cordial e educado.

Lafite faz uma avaliação positiva da parceria do Sine com a Faculdade Rebouças. Essa parceria foi realizada no momento em que os trabalhadores necessitam, cada vez mais, da capacitação. Por meio dessa parceria já foram oferecidos dois cursos: ‘Oratória’, com a participação de 90 alunos e ‘Excelência em Vendas’.

De acordo com os dados dos órgãos oficiais, neste final de ano deverão ser geradas entre 250 e 300 vagas para emprego temporário. Lafite acredita que algumas dessas vagas serão efetivadas.