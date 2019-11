Sindicato critica proposta de ampliação de vagas de mototaxistas em CG

Ao contrário do vereador Pimentel Filho, que em declarações recentes defendeu a ampliação das vagas dos mototaxistas para quatro mil posições, o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Isaque Noronha, acredita que uma ampliação tão significativa acabaria atrapalhando a categoria.

Durante entrevista concedida à Rádio Campina FM, Isaque falou sobre a propositura recém apresentada aos vereadores da Câmara Municipal de Campina Grande, que tem como objetivo a regulamentação dos mototaxistas clandestinos.

De acordo com o presidente, Campina Grande já conta com cerca de mil mototaxistas cadastrados e com a propositura o número teria um aumento muito significativo.

– Com a proposta do vereador passaríamos a ter 1.500 mototaxistas. Na cidade de Patos, que tem cerca de 100 mil habitantes, por exemplo, existem 1.000 mototaxistas. Então aqui conseguiríamos ter quatro mil. Porém, mesmo respeitando a opinião de Pimentel, é necessário que haja um equilíbrio com outros meios de transporte da cidade – explicou.

Isaque reforçou que no município de Campina Grande existem outras formas de locomoção, como o transporte coletivo, e que não se pode aumentar tanto o número de uma só categoria.

O presidente do Sindicato também fez duras críticas ao Sistema de Trânsito e Transporte de Campina Grande (STTP/CG), o atribuindo à falta de uma fiscalização efetiva.

– Nós chegamos a essa situação lamentável graças a precária fiscalização da STTP, no tocante do serviço de mototáxi. Nós temos uma legislação federal que determina que quem for flagrado transportando passageiros clandestinamente terá seu veículo apreendido, bem como terá multa de natureza grave. Na nossa cidade isso não acontece – disse.

Segundo Isaque Noronha, a demanda mais urgente por parte do Sindicato dos Mototaxistas é uma fiscalização eficaz por parte da STTP.

– Precisamos que a STTP enxergue o mototaxista regularizado com bons olhos. Ela não pode ser omissa ao serviço de mototáxi de Campina Grande, deixando que os pilotos clandestinos continuem de forma ilegal – afirmou.