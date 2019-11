Sindicalista critica projeto que dá novas diretrizes ao saneamento básico no Brasil

O Projeto de Lei 3261/19 estabelece um novo conjunto de regras para o saneamento básico no Brasil. O novo Marco Regulatório do Saneamento, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, resultará no fim do subsídio cruzado em todo o país, abrindo o caminho para iniciativa privada.

Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado da Paraíba (Stiupb), Wilton Maia Velez, criticou a proposta oriunda do Senado Federal.

– Nós estamos fazendo um enfrentamento desse projeto de lei. Em resumo, o novo marco regulatório do saneamento acaba com os contratos de programa e o fim do subsídio cruzado. Com o fim do subsídio cruzado e os contratos de programa, surgem grandes problemas do saneamento para várias cidades do Brasil e na nossa Paraíba – explicou.

O sindicalista, que esteve em reunião com o prefeito Romero Rodrigues (PSD), tratando da municipalização dos serviços da Cagepa, afirmou que abordou sobre os males que o fim do subsídio cruzado acarretaria nos municípios que dependem do abastecimento de Campina Grande.

– Nós fizemos uma ótima reunião com o prefeito Romero, e ele se mostrou preocupado com esse cenário, e o que pode ocorrer com as cidades vizinhas, caso Campina Grande municipalize os serviços da Cagepa. Em 64 cidades que usam o serviço da Cagepa, na Região da Borborema, Campina é que tem a maior arrecadação, 70%. Com a saída de Campina, seria o fim do serviço para essas cidades, pois seria o fim do subsídio cruzado – afirmou.