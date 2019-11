Sindicalista critica funcionamento do comércio nesta sexta em Campina Grande

O presidente do Sindicato dos Comerciários de Campina Grande, José Nascimento Coelho, confirmou durante entrevista que o comércio da cidade pode funcionar no feriado da Proclamação da República, comemorado nesta sexta-feira (15).

Segundo ele, a decisão foi tomada durante convenção coletiva da categoria.

O sindicalista lamentou que o trabalhador não possa gozar sua folga.

– O feriado do dia 15 está entre os que o comércio pode funcionar. Infelizmente, temos que lamentar a intransigência do Sindicato do Comércio Varejista, que na convenção coletiva não quis valorizar seu trabalhador – comentou.