Sindcampina elogia antecipação de programação d’O Maior São João do Mundo

O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Campina Grande (Sindcampina), Divaildo Júnior, comentou em entrevista á uma emissora de rádio local, a decisão da Prefeitura Municipal de Campina Grande em anunciar parte da programação d’O Maior São João do Mundo.

De acordo com ele, no momento que a Prefeitura e a Medow Entretenimento, empresa organizadora da festa, antecipam a programação facilitaram com que os empresários do setor de hotelaria, agência de viagens, dentre outros, consigam vender o evento com uma maior antecedência.

“As famílias quando planejam viajar, planejam, na verdade, com cinco ou seis meses de antecedência, é louvável a atitude da prefeitura, porque vai permitir que o produto “O Maior São João do Mundo” chegue na prateleira do turismo nacional mais cedo”, completou.

Por fim, Divaildo argumentou ainda que, a programação ser lançada com antecedência demonstra organização da cidade e é muito mais fácil oferecer ao turista o produto, uma vez que o evento já está em divulgação.

“Uma vez que você tem tudo pronto e definido, com uma antecedência de seis meses, facilita demais. É um ponto positivo muito grande para a cidade de Campina Grande”, finalizou.