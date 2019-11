Sessão especial da ALPB marcará encerramento das comemorações dos 70 anos da Fiep

No próximo dia 28 de novembro, encerrando as comemorações alusivas aos 70 anos da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP, a Assembleia Legislativa da Paraíba realizará no Teatro Armando Monteiro Neto, em João Pessoa, uma Sessão Solene Especial para homenagear a Federação.

A propositura é do Deputado Eduardo Carneiro, do PRTB, que é Administrador de empresas, e atuou no ramo da construção civil.

Este ano, o trabalho realizado pela Federação das Indústrias foi reconhecido pelas Câmaras Municipais de Campina Grande, João Pessoa e Sousa, que também realizam Sessões Especiais para homenagear a entidade.

Muitas foram as campanhas encampadas visando o progresso econômico e social do povo paraibano, que nasceram através de movimentos liderados pela Federação das Indústrias da Paraíba. A Campanha “Porto de Cabedelo: Vamos gritar por um Calado”, defendendo a ampliação da dragagem e do calado Porto, o que resultou na construção de Terminais Múltiplos no Porto de Cabedelo, e geração de cerca de 300 empregos diretos e mais 300 indiretos.

A Transposição de Águas do Rio São Francisco, foi outra bandeira levantada pela FIEP. A obra ainda em andamento deve levar água a cerca de 12 milhões de pessoas que vivem no sertão de quatro estados – Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O eixo leste inaugurado em março de 2017 beneficia 4,5 milhões de pessoas em 168 municípios da Paraíba e Pernambuco.

A Federação das Indústrias, Palco do Desenvolvimento, tem incentivado ainda o processo de modernização e expansão do segmento industrial, através da instalação de grandes empreendimentos e a criação de novos Distritos Industriais, como o de Caaporã I e II, e o Complexo Multimodal Aluízio Campos, em Campina Grande. Além disso, tem preparado o setor para a nova era da indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial, auxiliando o setor em relação as tecnologias para automação e troca de dados e utilização correta de conceitos de Sistemas ciberfísicos, Internet das Coisas e Computação em Nuvem.

O compromisso com a indústria, o progresso econômico e o desenvolvimento da Paraíba são marcas inseridas no cotidiano da FIEP, desde a sua fundação até os dias atuais.