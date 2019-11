Sesc Paraíba realiza na UFPB concerto do projeto Sesc Partituras

Nesta sexta-feira, 22, o Sesc Paraíba realiza mais uma edição do Projeto Sesc Partitura e traz o concerto Contrastes e texturas: Composições brasileiras para trio com piano.

O evento acontece no auditório Gerardo Parente, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), às 19h30, com entrada gratuita a quaisquer interessados e conta com a participação dos músicos Felipe Avellar de Aquino, no Violoncelo, Sandra Cabral de Aquino, no Violino e Daniel Seixas, no Piano.

O violoncelista Felipe Avellar de Aquino, possui formação em música no Brasil, pela UFPB e nos Estados Unidos, onde fez mestrado em violoncelo/performance, na Louisiana State University. A Violinista Sandra Cabral de Aquino é Bacharel em Música pela UFPB e Mestre pela Eastman School of Music (Rochester/Nova York – EUA).

E o pianista Daniel Seixas iniciou seus estudos musicais na Escola de Música Anthenor Navarro (Eman) e deu prosseguimento no Departamento de Música da UFPB.

O Sesc Partituras é uma biblioteca virtual de música composta por partituras digitais, obras transcritas através de programas de editoração musical, e que estão disponíveis gratuitamente no site www.sesc.com.br/sescpartituras.

Para mais informações sobre a realização de eventos do projeto na Paraíba, os interessados podem entrar em contato com o Setor de Música do Sesc Paraíba pelo telefone (83) 3612-7615.