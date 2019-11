Servidores da Saúde de CG realiza novas paralisações e não descartam greve

Cobrando mais uma vez os Planos de Cargo Carreira e Remuneração dos servidores da saúde, dos Agentes de Combate às Endemias, e dos Agentes de Saúde do município de Campina Grande, além do pagamento do Pmaq, e melhores condições de trabalho, os servidores da saúde de Campina Grande, retomaram, nesta semana, o calendário de paralisação de advertência.

O objetivo, segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema (Sintab), Giovanni Freire, é chamar a atenção da gestão para a solução da pauta dos servidores.

Durante entrevista à Rádio Campina FM, ele ressaltou que as paralisações ocorrem até dia 12 de dezembro e que, após isso, caso não haja solução, a categoria não descarta greve.

– É um calendário e uma pauta extensa com relação aos servidores da saúde de Campina Grande. Não é novidade para a secretaria de Saúde e para o prefeito Romero Rodrigues, pois discutimos isso há muitos anos, mas não há encaminhamentos. Os servidores deliberaram paralisação de advertência, porém não é descartada a possibilidade de greve – disse.

O presidente do Sintab ainda denunciou as más condições de trabalho dos servidores, com falta de fardamento há pelo menos dois anos, falta de material de expediente e estruturas precárias das unidades de saúde.