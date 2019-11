Senadora descarta candidatura à Prefeitura de Campina Grande

A senadora Daniella Ribeiro (Progressistas) não pretende deixar o Senado para ser candidata a prefeita de Campina Grande nas eleições de 2020.

Em entrevista à Rádio Campina FM, a parlamentar disse que fica honrada quando seu nome é lembrado para disputar o Executivo municipal, porém, no momento, não é sua intenção.

– Campina Grande me deu a honra de ser a senadora mais votada no Estado e não tenho nem como agradecer isso a não ser honrando meu mandato no Senado. Tive oportunidade de ser candidata à Prefeitura, e o município mostrou, naquele momento, o que queria de mim. Fico feliz de estar dando essa resposta e honrando minha cidade da melhor forma – disse.

Daniella lembrou que, já em seus primeiros meses de mandato, articulou a vinda da Superintendência da Caixa Econômica Federal para Campina Grande e os recursos de orçamento impositivo para a construção da nova sede da Fundação Parque Tecnológico da cidade.

Segundo a senadora, parte dos recursos também é de orçamento impositivo do deputado federal Aguinaldo Ribeiro e parte do Ministério da Ciência e Tecnologia.

A contrapartida do município será a doação do terreno.