Senador socialista comenta exoneração Fabio Maia do governo

Com a exoneração de Fábio Maia (secretário executivo de Planejamento), considerado um dos braços direitos de Ricardo Coutinho (PSB), que atuava em cargo de confiança no governo de João Azevêdo (PSB), as discussões sobre a crise interna do Partido Socialista, tomaram mais força.

Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nesta quarta-feira, 27, o senador Veneziano Vital do Rego (PSB), minimizou a exoneração do secretário, denominando-a de decisões meramente administrativas.

– É uma decisão de foro administrativa, diz respeito a uma questão de gestão. Fábio Maia foi uma pessoa que tive ao meu lado, enquanto prefeito fui. Mas nós temos que respeitar a decisão do governador João Azevedo – afirmou.