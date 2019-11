Seminário vai debater gestão dos recursos hídricos na Paraíba

No dia 12 de novembro, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Agência Executiva de Gestão das Águas do Governo do Estado de Paraíba (AESA/PB) realizarão o Seminário “Potencialidades do Planejamento Estratégico e Gerenciamento de Processos para a Melhoria da Gestão Estadual de Recursos Hídricos na Paraíba – Aperfeiçoamento de Ferramentas Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos no mbito do Progestão”.

O evento reunirá diversos pesquisadores especializados na área de dessalinização da água para abastecimento rural, entre eles a pesquisadora do Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra, Dra. Andrea Carla de Azevêdo, e o Professor Dr. Cidoval Morais de Sousa.

Representantes das três instituições debaterão sobre os desafios territoriais para a gestão no Estado.

Na ocasião, os pesquisadores associados do IPEA, José Adson Cunha e Lívia Antunes, apresentarão os resultados preliminares do projeto que mapeou e modelou processos de fiscalização, outorga e licença, cobrança e protocolo emitidos pela AESA, além de ter auxiliado na construção de um painel de indicadores.

A mesa de encerramento “Carros-Pipa e os Desafios da Segurança Hídrica no Semiárido” tem como palestrantes Cidoval Morais de Souza (foto), do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Andrea Carla de Azevêdo, pesquisadora do

Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra.

Andrea Azevêdo (foto) está fazendo Pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, cujo projeto de pesquisa tem como título ´Os desafios da gestão dos recursos hídricos e a experiência brasileira no contexto internacional´, orientado no CES por Paula Duarte Lopes.

O evento, que acontece no horário das 8h30 às 16h30 no auditório da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), e objetiva apresentar um projeto conjunto de pesquisa desenvolvida entre as três instituições, para autoridades e gestores estaduais.

Confira a programação aqui: https://bit.ly/2NAAIY0

Inscreva-se neste link: http://bit.ly/32YcbTq