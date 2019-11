Seminário na UEPB discute uso medicinal da cannabis

Na manhã dessa quinta-feira, 21, no departamento de psicologia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) aconteceu o seminário sobre o uso medicinal da cannabis, a maconha.

Em entrevista à rádio Correio FM, a analista judiciária do Tribunal de Justiça do Estado e presidente da Liga Canábica na Paraíba, Sheila Dantas, falou sobre o tema abordado no evento: Cannabis terapêutica, perspectivas e cenário atual.

De acordo com Sheila, o Brasil está no caminho oposto ao que se refere ao uso medicinal da maconha.

– Nós estamos na contramão do resto do mundo. O que a gente tem visto, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, é o avanço nos estudos e na liberação do uso medicinal dessa planta – disse.

Segundo a presidente da Liga, no Brasil as políticas públicas nesse sentido têm se fechado, o que tem gerado ainda mais dificuldade para os pacientes que precisam e que não têm acesso.

– A postura do governo federal aponta no sentido de endurecer ainda mais as regras de políticas de drogas – afirmou.