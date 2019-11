Semana da Consciência Negra tem leitura de texto de Nelson Rodrigues em CG

Nesta quarta-feira (20) é celebrado o Dia da Consciência Negra, e o professor Moisés Alves afirmou que a programação teve início em Campina Grande nessa segunda-feira (18), com a Semana da Consciência Negra.

Ele destacou que para esta terça-feira (19) pela manhã está programada uma palestra com diversos professores no prédio por trás da Secretaria de Tecnologia de Campina Grande, e a partir das 16h, no Cine São José, haverá a leitura dramática de ‘Anjo Negro’, de Nelson Rodrigues, pela companhia de teatro de Campina Grande junto com a Orquestra Prima.

Moisés destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, acreditar ser possível que possamos viver em uma sociedade de igualdade, com respeito, independente de cor e de raça.

– Agradecemos a participação das escolas Clementino Procópio e a escola do Rosário, e toda Campina Grande está convocada para este momento especial – disse.