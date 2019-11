Seguridade promove audiência para discutir possíveis reações à vacinação contra HPV

A Comissão de Seguridade Social e Família promove audiência pública na quarta-feira (20) para discutir a ocorrência de manifestações psicogênicas após a vacinação contra HPV no estado do Acre.

O debate atende requerimento das deputadas Jéssica Sales (MDB), Perpétua Almeida (PCdoB) e Mara Rocha (PSDB), todas da bancada do Acre.

As autoras lembram que desde 2014 o Ministério da Saúde disponibiliza a vacina contra o HPV no Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas com idade entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 anos.

O objetivo da vacinação contra HPV no Brasil é prevenir câncer de colo do útero e outros, refletindo na redução da incidência e da mortalidade pelas enfermidades.

Convulsões

“Apesar do reconhecimento da eficácia e segurança da vacina pelos órgãos e autoridades em saúde, a partir do ano de 2018, no Estado do Acre, cerca de 60 meninas apresentaram manifestações psicogênicas, segundo familiares, apresentados após a vacinação contra HPV”, observam as autoras do requerimento.

São casos de convulsões, desmaios e fraqueza, que levaram o Ministério da Saúde a decidir por um plano de ação com o governo do Acre e a Universidade de São Paulo (USP) para averiguar se as manifestações estão correlacionadas à vacina.

Foram convidados para a audiência:

– o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta;

– o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene;

– o diretor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, José Galluci Neto;

– a médica psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Inah Carolina Galatro Faria Proença;

– o médico psiquiatra e Coordenador de Pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Renato Luiz Marchetti;

– a conselheira Federal do Conselho Regional de Medicina do Acre, Dilza Terezinha Ambros Ribeiro; e

– o promotor titular da Promotoria de Saúde do Ministério Público do Acre, Gláucio Ney Shiroma.

Hora e local

A audiência será às 16h30, no plenário 7, e será interativa.