Segunda edição da Flic acontece essa semana Campina Grande

A segunda edição da Feira Literária de Campina Grande (FLIC),que tem como tema “Leitor: um livro aberto”, começa nesta quinta-feira (14).

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o organizador do evento, Stellio Mendes, falou que a feira discutirá o potencial leitor da cidade.

– Na verdade, ao longo do ano, realizamos diversas atividades principalmente em escolas públicas. Acreditamos que se pudermos educar desde cedo as crianças ao hábito da leitura serão adultos que terão uma tranquilidade maior e com condição de prosseguir com este ritmo de leitura. A Feira vem ser uma culminância de tudo isso e discutimos todo potencial leitor que a cidade de Campina Grande tem – disse.

Ocorrerão no evento apresentações musicais, espetáculos teatrais, lançamentos de livros, mesas redondas, oficinas e piquenique literário.

A Feira será realizada no Centro Cultural Lourdes Ramalho, em Campina Grande, e segue até o domingo (17) no Parque da Criança.