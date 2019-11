Seduc inicia em Campina Grande nesta quinta-feira Semana da Consciência Negra

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), inicia nesta quinta-feira, 14, a Semana Municipal da Consciência Negra. As atividades serão realizadas até o dia 20 de novembro, quando é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra.

Conforme a programação, as atividades serão iniciadas nas escolas e creches do município com as apresentações dos trabalhos realizados durante o ano letivo. Ao longo das aulas, os estudantes elaboraram trabalhos com a temática étnico-racial.

O ponto alto das atividades será a realização do V Seminário Municipal da Diversidade Étnico Racial. O evento será no auditório do Centro de Tecnologia Educacional (CTE), no mesmo prédio onde funciona o Museu Vivo da Ciência e Tecnologia, no dia 19 de novembro das 8h às 11h.

O seminário será iniciado com a exposição “Paraíba Negra: Mulheres de Quilombo” e terá sequência com uma mesa redonda que vai abordar a temática “Africaneidades em Campina Grande: um diálogo com a Base Nacional Comum Curricular”.

O evento vai contar com a participação de representantes do Conselho Municipal de Educação; Movimento Negro da Paraíba; União dos Capoeiras do Planalto da Borborema; e profissionais do Sistema Municipal de Ensino.