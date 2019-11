Secretário paraibano participa de encontro com gestores de Turismo do Nordeste

Da Redação com Ascom. Publicado em 14 de novembro de 2019 às 8:39.

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Gustavo Feliciano, participou nessa quarta-feira (13) de um encontro com secretários de Turismo de vários Estados do Nordeste. A reunião aconteceu na cidade de Fortaleza, no Ceará, e teve como objetivo debater diversos assuntos da região.

Na pauta estava a elaboração de ações conjuntas que possibilitem o fortalecimento do turismo regional, levando em consideração o enorme potencial que o Nordeste possui com suas belezas naturais.

Uma destas medidas em estudo é o fortalecimento da aviação regional, possibilitando um melhor deslocamento de passageiros e estimulando o turismo doméstico na região.

Também foram debatidas as medidas emergenciais para minimizar o efeito que as manchas de óleo que surgiram no litoral nordestino venham a provocar na movimentação turística da região.

“Foi uma reunião bastante produtiva, porque pudemos de forma conjunta pensar e definir estratégias para fomentar e desenvolver o turismo em nossa região”, destacou o secretário Gustavo Feliciano.

Participaram da reunião os seguintes secretários de Turismo: Gustavo Feliciano (Paraíba), Arialdo Melo (Ceará), Rodrigo Novaes (Pernambuco), Fausto Franco (Bahia). Hugo Guimarães (Maranhão, executivo), além de representantes dos estados de Rio Grande do Norte e Alagoas.