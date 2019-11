Secretário minimiza insatisfações na base do governo na ALPB

O secretário de Articulação Política do Estado, deputado João Gonçalves minimizou as insatisfações de alguns deputados com o governo do Estado por conta do não atendimento de pleitos para as sua regiões, o que vem resultando em baixas na base de sustentação ao governo na Assembleia Legislativa.

Gonçalves considera naturais as insatisfações e disse que isso ocorre em todos os governos. Não há um que escape das reclamações ainda que aliado ao governante de plantão.

“Isso aconteceu com Cássio Cunha Lima, com José Maranhão, com Ricardo Coutinho muito mais, enfim com todos”, ressaltou

Conforme o secretário, cada parlamentar tem a sua independência durante o curso do seu mandato.

“É próprio e evidente que o Executivo satisfaça todas as vontades dos parlamentares de uma bancada porque nós agentes políticos, queremos que o governo faça tudo a exemplo de estrada, hospitais, açude, barragem, que o governo bote mais dinheiro em sua região, o que gera uma insatisfação por parte de alguns. Isso é uma coisa natural que qualquer governo que venha a assumir o Estado terá que conviver com o legislativo entre satisfação e divergências”, argumentou João Gonçalves.