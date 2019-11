Secretário informa sobre data do pagamento das casas do Aluízio Campos

Os mutuários do Aluízio Campos vão receber um cartão, para realização de pagamento das parcelas das casas junto ao Banco do Brasil.

O pagamento ocorre 30 dias após a assinatura dos contratos e, segundo o secretário executivo de Planejamento e Gestão de Campina Grande, Dunga Júnior, a primeira parcela será a partir do dia 11 de dezembro.

Em entrevista à Rádio Campina FM, ele ressaltou que o pagamento poderá ser efetuado em qualquer órgão credenciado para recebimento dos pagamentos do Banco do Brasil ou diretamente no próprio banco.

– Os valores variam de R$ 89 a R$ 220 e o mutuário deverá realizar o pagamento das parcelas em 10 anos – disse o secretário.

Caso haja atraso no pagamento das parcelas, o morador poderá sofrer as sanções para este tipo de situação, diante das regras da habitação brasileira.