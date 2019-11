Secretário garante retomada da coleta de lixo em Campina Grande

Após o impasse havido entre a empresa que presta serviços de coleta domiciliar e transporte de resíduos sólidos e o sindicato que representa os trabalhadores, os serviços foram normalizados em Campina Grande nessa terça-feira, 26, com a integralidade das equipes e da tropa cumprindo o itinerário nos bairros da cidade.

De acordo com o secretário Geraldo Nobre, de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, a estratégia que está sendo levada pela empresa é no atendimento principalmente naquelas áreas do município onde o problema de acúmulo de lixo tornou-se mais evidente.