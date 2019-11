Secretário faz balanço das ações desempenhadas em Campina Grande

Nessa segunda-feira, 25, o deputado licenciado, Tovar Correia Lima (PSDB), assumiu a pasta de Planejamento e Gestão do município de Campina Grande, que, anteriormente, era ocupada pelo atual secretário de Administração, Diogo Lyra.

Diogo acumulava o secretariado das duas pastas e, em entrevista veiculada pela Rádio Campina FM, fez uma avaliação do trabalho que exerceu à frente da secretaria de Planejamento e Gestão.

– Essa é uma pasta enorme, e a mudança já era esperada. Assim que o prefeito Romero definisse o novo secretário, iria me consolidar na Secretaria de Administração. Inclusive, tem muito mais a ver com meu perfil, formação e currículo – afirmou.

De acordo com Diogo, as ações da pasta de Administração deverão ser realizadas com mais eficácia agora que ele estará totalmente disponível para exercer o cargo.

– Agora faremos o que precisa ser feito para que a gente mantenha o funcionamento da máquina pública da melhor forma possível – disse.

O secretário ainda parabenizou o novo titular empossado, Tovar, frisando que está à disposição dele para ajudar no que for preciso.

“A Secretaria de Planejamento tem projetos muito interessantes que estão sendo desenvolvidos”.

Segundo Diogo, a sua gestão à frente da pasta teve saldo positivo.

– Ninguém é bom juiz das suas próprias ações. Apesar disso, acredito que cumpri com todas as minhas obrigações e fiz o máximo que pude, dentro do tempo que tive, para desempenhar a função – encerrou.