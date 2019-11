Secretário fala sobre a estrutura esportiva no Complexo Aluízio Campos

O secretário de Esporte e Lazer de Campina Grande, Teles Albuquerque, comentou a estrutura esportiva inaugurada com a entrega das unidades habitacionais do Aluízio Campos, nessa segunda-feira, 11.

À Rádio Campina FM, ele destacou que o local dispõe de 10 praças com academias, playground, além de quadras de areia, ginásio coberto polivalente com arquibancada, além de 12 km de ciclofaixa e cinco áreas para eventos.

– É uma alegria muito grande. Os moradores do Aluízio Campos também receberam a área de prática de esporte, promoção de saúde e lazer. Quem for para lá, não vai ficar somente em sua casinha confinado, mas terá como cuidar de sua saúde física e mental com o esporte e lazer – disse.