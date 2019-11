Secretário estimula irmão empresário a ser candidato a prefeito de Campina

O secretário de agricultura do município de Campina Grande, Renato Gadelha, esclareceu, em entrevista à Rádio Caturité, falou sobre os planos do PSC para as eleições de 2020.

De acordo com Renato, o PSC faz parte do atual governo de Romero Rodrigues (PSD), e assim pretende permanecer.

– Esperamos que tão somente se escolha um candidato que aglutine todos os setores que fazem parte da administração de Romero, para que a gente tenha novamente uma vitória na cidade – completou.

Quando perguntado se o partido não possui nomes para uma chapa, Renato revelou que tem conversado e estimulado o irmão, médico Dalton Gadelha a entrar na disputa.

– Dalton é sempre o nome mais lembrado do nosso partido, faz um trabalho brilhante a frente da Unifacisa, reconhecida no Brasil todo e até no exterior, mas ele um dia é candidato, um dia não, porque ele tem projetos gigantescos para sua entidade educativa. Eu tenho falado para ele que estando na cidade é possível que ele veja a faculdade de perto e administre bem a cidade – finalizou.