Secretário estima data para operação de nova empresa de água em Campina

O novo secretário de Planejamento e Gestão em Campina Grande, Tovar Correia Lima, afirmou que já estuda uma nova licitação para a concessão de água e esgotos na cidade, já que o contrato com a Companhia de Gestão de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) está vencido.

Segundo ele, com o vencimento da concessão, a Prefeitura tem o direito de colocar à disposição do mercado os serviços de água e esgoto, para que empresas possam apresentar suas propostas.

Em entrevista à rádio Campina FM, Tovar afirmou que algumas propostas já foram apresentadas e que uma empresa de São Paulo está assessorando a secretaria para fazer a análise delas, já que Campina Grande é uma cidade complexa.

O titular da pasta estimou que até o mês de abril do ano que vem, outra empresa esteja atuando na cidade.

– Há uma empresa em São Paulo que está nos assessorando e estou indo para lá na próxima terça-feira, para que possamos analisar as propostas apresentadas. Se o cronograma não tiver nenhuma pendência jurídica, se correr no ritmo todo o processo legal, em março do ano que vem, de março para abril, estaremos no ponto final para que outra empresa possa explorar em Campina Grande – explanou ele.