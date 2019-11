Secretário empossado garante que não haverá uma divisão nas eleições 2020

Empossado na manhã dessa segunda-feira, 25, para assumir a Secretaria Municipal de Planejamento, o deputado estadual licenciado Tovar Correia Lima (PSDB), um dos possíveis nomes do grupo do prefeito Romero Rodrigues (PSD) para concorrer à prefeitura campinense, falou sobre as eleições municipais de 2020.

O deputado, que tem disputado a possível candidatura com o atual chefe de Gabinete do prefeito, Bruno Cunha Lima (sem partido), afirmou que é normal haver essa disputa, mas garantiu unidade do grupo para o processo eleitoral do próximo ano.

– Essa disputa é natural e ela precisa haver, para que a população comece a entender e a perceber quais são as qualidades de cada candidato. Diferentemente do que muitos apostam numa divisão, não haverá uma divisão. Nós não sairemos divididos, sairemos coesos, todos com o mesmo discurso, para que nós possamos vencer as eleições e continuar o trabalho do prefeito Romero Rodrigues – declarou.