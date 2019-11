Secretário de Turismo tranquiliza população sobre manchas de óleo na Paraíba

O secretário de Turismo da Paraíba, Gustavo Feliciano, afirmou, durante entrevista à rádio Correio FM, que a situação das manchas de óleo na costa do litoral nordestino é sim uma grande preocupação, mas também tranquilizou a população paraibana afirmando que a Paraíba foi um dos Estados menos afetados pela problemática.

“Nós tivemos alguns estados vizinhos que realmente passam um transtorno, afetou drasticamente. Aqui na Paraíba, graças a Deus, nós não tivemos uma incidência muito grande, foram diagnosticadas pequenas manchas de óleo no início, a Paraíba foi o primeiro estado a receber, lá no final de agosto”, completou.

Ainda de acordo com ele, desde o início do incidente até a presente data, um grupo de trabalho foi montado, aliado à Capitania dos Portos, graças a uma reunião organizada pelo governador João Azevêdo (PSB), que realiza a fiscalização, inclusive, com voos diários de drones e até aeronaves, objetivando evitar a chegada das manchas de óleo.

“Como é um acidente sem precedentes, ou seja, nunca houve, não tem ideia do que foi, ou como foi, assim fica muito difícil a prevenção, mas a gente tranquiliza porque nossas praias não foram afetadas e a gente espera que esse prejuízo não venha a chegar ao turismo paraibano”, finalizou.