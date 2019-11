Secretário de Segurança do Estado ressalta novo batalhão de policiais em Campina

O secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes, comentou sobre o esquema de policiamento que foi implantado em Campina Grande, com o acréscimo de 60 homens em viaturas de motocicletas e citou que essa é mais uma demonstração de que o Governo do Estado está preocupado com a garantia da tranquilidade dos campinenses.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que os policiais estarão qualificados e bem equipados nas ruas para combater a violência.

– Isso é uma demonstração clara do governo com a atenção que tem com Campina Grande em relação a segurança pública, é o caso desse batalhão que vem com motos novas, equipamentos de proteção individual e toda a estrutura para garantir a segurança para a população – disse.