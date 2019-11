Secretário de Esportes responde críticas da oposição

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Teles Albuquerque, esteve presente na inauguração do projeto Estação Cidadania-Cultura, instalado no bairro das Malvinas, e que funcionará em ação conjunta de várias secretarias, promovendo cultura, esporte, recreação, assistência social e outras ações.

Teles Albuquerque comentou sobre a importância do espaço na qualidade de vida dos moradores da região.

-Sabemos que estamos entregando uma peça de cultura, esporte e lazer. Academia, campo de futebol, e teatro é um espaço que a comunidade vai utilizar – disse.

O secretário ainda falou sobre outras obras que serão inauguradas pela prefeitura campinense.

– Chegaremos com 70 praças com academia na cidade. Só segunda-feira que vem, no complexo Aluízio Campos, serão inauguradas 10 praças. Graças ao trabalho do prefeito Romero Rodrigues que tem uma visão importante para o esporte e lazer – ressaltou.

Além disso, Albuquerque ainda respondeu críticas da oposição, que acusa abandono da Vila Olímpica Plínio Lemos.

– Eles [oposição] não vão lá, é questão de visão. Primeiro que não existe vila olímpica, existe um campo de futebol, um mini ginásio de esportes que está lá muito bem cuidado. O meninão tá pronto 90%, só faltam os banheiros e já está em pleno funcionamento – afirmou.