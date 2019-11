Secretário de Agricultura de Campina Grande comenta orçamento e metas para 2020

O secretário de Agricultura do município de Campina Grande, Renato Gadelha, comentou, em entrevista à Rádio Caturité, o orçamento para o ano de 2020 e quais são as principais metas de sua pasta. De acordo com ele, houve uma redução no recurso, mas, em sua visão, é suficiente para atender a zona rural.

Ainda segundo o secretário, especificamente na agricultura, espera-se que o orçamento seja cumprido, para que as projeções e projetos da pasta para o ano de 2020 sejam cumpridos.

“A nossa esperança é colocar a agricultura de Campina Grande junto a agricultura da Paraíba e do Nordeste”, completou.

Renato explicou ainda que a principal meta é incentivar a permanência do cidadão no campo, e esclareceu que é preciso moradia, fornecer sementes, fornecer trator, dentre outras coisas, para que seja possível produzir.

“A gente vê muito falar que precisa sustentar o homem no campo, mas quando você pensa em construir uma casa é na cidade. O campo é sempre o quintal da administração, a agricultura é sempre o quintal da administração pública”, finalizou.