Secretário afirma que sucessor do prefeito não deve ser escolha pessoal de Cartaxo

Cotado como o possível sucessor de Luciano Cartaxo, prefeito de João Pessoa, o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Diego Tavares, acredita que o seu partido, o PV, deva começar as discussões internas sobre as eleições de 2020, agora na primeira quinzena de dezembro.

Segundo ele, as cobranças são enormes sobre a antecipação de um nome, mas o ritmo intenso de trabalho na administração com tantas ações e comparativos estão sendo mais importantes no momento e que é justamente isso que dá a certeza que os partidários vão escolher o melhor perfil para dar continuidade ao trabalho de Cartaxo.

“Não cabe a mim achar ou qualquer outro colega secretário que isso se trata apenas uma escolha pessoal do prefeito Luciano”, disse. É que dentro da administração municipal há também outros nomes com possibilidades de disputar o cargo executivo, a exemplo dos secretários Adalberto Fulgêncio (Saúde), Socorro Gadelha (Habitação) e Daniela Bandeira (Planejamento), além do vice-prefeito Manoel Júnior.

O secretário enfatizou ainda que se a escolha não recair sobre o seu nome, continuará trabalhando da mesma forma. “Eu trabalho para a população. Eu faço parte de um grupo que o trabalho dos demais colegas repercute na minha secretaria. Existe uma união e eu trabalho com muita tranquilidade com todos eles. Ficarei feliz se qualquer um for o escolhido”, destacou.

Ele defende que haja uma pesquisa e que nada deve ser descartado nesse aspecto do critério da escolha, muito embora não acredite nelas, até porque várias pesquisas deram erradas na Paraíba.

“Eu não posso acreditar que todas elas estarão certas, mas eu espero que até janeiro tenhamos feito essa escolha para ser discutido ainda com os partidos aliados PSC, Solidariedade, PSDB, Progressistas e todos da base. Essa é uma opinião minha, que irei defender dentro do âmbito partidário para chegarmos a um consenso”, concluiu.