Secretário afirma que presença em evento do PSD não significa possível filiação

O secretário de Planejamento e Gestão de Campina Grande, Tovar Correia Lima (PSDB), afirmou se tornou secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campina Grande e está aprendendo muito sobre planejamento e projeção do município.

Ele considerou que a pasta é “muito complexa”, mas citou que o aprendizado está sendo fundamental para captar conhecimento e possivelmente disputar a administração municipal.

– Eu me tornei secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campina Grande segunda-feira, é uma pasta inclusive muito complexa e eu diria que eu estou sentado em uma sala de aula, porque ali a gente aprende muito para que a gente possa planejar a cidade e disputar a Prefeitura – disse.4

Tovar declarou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que a sua presença no evento do PSD não significa uma possível filiação ao partido no futuro, mas sim a comunhão de pensamentos e valores que o PSD e o PSDB possuem.

– São partidos que se parecem muito. Comungamos dos mesmos pensamentos. São partidos que acham que nós precisamos crescer na economia, mas também no social, por isso estamos aqui imanados no mesmo ideal – colocou.