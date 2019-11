Secretária rebate afirmação de Bolinha sobre oposição em Campina Grande

A secretária de Desenvolvimento e Articulação Municipal do Estado da Paraíba, Ana Cláudia Vital do Rêgo, criticou as declarações do empresário Artur Bolinha, que se considera o único pré-candidato da oposição à Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Artur formalizou sua filiação ao PSL e frisou que escolheu a legenda por suas características liberais e conservadoras.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local nessa terça-feira (5), Ana destacou que acredita que a declaração do empresário é equivocada.

– Acho uma afirmação tanto quanto equivocada. Na verdade, me considero representante do povo de Campina Grande. Quem quiser se enquadrar em um ou outro aspecto fique à vontade – disse.