Secretária geral do PSB na Paraíba destaca trabalho para unificar o partido

A deputada estadual Cida Ramos, que agora assume o cargo de secretária geral do PSB destacou que vai trabalhar para unificar o partido, que se encontra dividido entre aliados de Ricardo Coutinho e do governador João Azevedo, que não está mais na diretoria executiva do partido.

“O meu trabalho vai ser para unir e para ampliar fazer com que o PSB seja grande e forte porque assim é o desejo do povo paraibano. É um partido que já foi testado em João Pessoa, em vários municípios paraibanos do ponto de vista da junção, foi testado no Estado e tem o governo do Estado. Então, esse partido precisa cumprir o papel dele e a minha tarefa é essa de poder contribuir para que isso efetivamente ocorra”, avaliou.

A deputada defende ainda que a legenda deva ter sim eleição para definir a composição da executiva estadual do PSB, só não sabe quando ela deverá acontecer.

“Nós ainda não entramos nessa discussão, mas como qualquer partido vamos pautar esse tema. Se o objetivo da gente é fortalecer o partido, certamente teremos que ter uma eleição”, atestou.