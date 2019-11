Secretária fala sobre próximos eventos em Campina Grande

Em entrevista à rádio Cariri FM, a secretária de Desenvolvimento da Prefeitura de Campina Grande, Rosália Lucas, deu detalhes sobre os próximos eventos que irão acontecer na cidade.

A secretária falou sobre a reunião do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), em que foram decididas as datas e os primeiros detalhes de eventos como o Natal Iluminado, Campina Folia e O Maior São João do Mundo.

– Na reunião mensal do Conselho, que sempre é realizada em locais que são pontos turísticos de Campina. Apresentamos a programação do Natal Iluminado, que já terá abertura na próxima sexta, 29 de novembro – disse.

Rosália informou que o evento deste ano contará com uma ampla programação de cantatas natalinas, bandas de fanfarras, orquestras sinfônicas, entre outras apresentações.

Além do Natal Iluminado, na reunião foi debatida a organização de mais uma edição do Campina Folia, o pré-carnaval campinense que em 2020 contará com grandes atrações.

– O lançamento do Campina Folia será no dia 10 de dezembro, no Shopping Partage, com a orquestra de frevo do Foliões do Ferro. Teremos mais de 20 eventos, com a abertura no dia 1 de fevereiro, com o Bloco Imprensados, que traz a atração de renome Netinho – disse.

De acordo com a secretária, a expectativa é que todos os eventos tenham grande proporção e movimentem bastante o cenário econômico local.