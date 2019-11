Secretária estadual fala sobre pré-candidatura à Prefeitura de Campina Grande

São cada vez mais frequentes as especulações acerca do nome das oposições que deve disputar a Prefeitura de Campina Grande nas eleições do próximo ano. E já há vários pré-candidatos se colocando à disposição.

Um desses nomes que já se diz disposta para o pleito é da secretária de Desenvolvimento e Articulação Municipal do Estado da Paraíba, Ana Cláudia Vital do Rêgo.

Em entrevista nessa quarta-feira (6), ela falou sobre suas pretensões e da fluidez de sua pré-candidatura.

– O meu nome tem sido lembrado já há duas eleições. A política é muito dinâmica. Está divulgando os resultados e as pessoas já pensando na outra eleição. Eu fico feliz que estejam lembrando de mim e as pessoas têm demonstrado apoio à minha pré-candidatura – frisou.