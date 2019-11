Secretaria de Saúde de JP orienta em que situações o cidadão deve acionar o Samu-192

Chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte. Esse é o objetivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), que também atende urgências em situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

O Samu é um serviço de saúde que funciona 24 horas por dia, atendendo a população no socorro e encaminhamento às unidades hospitalares. Para entrar em contato, basta o cidadão ligar 192 e responder às perguntas dos atendentes que estão de plantão. A ligação é gratuita.

Quem atende esta ligação é o auxiliar de regulação médica, que faz o registro e encaminha para o médico regulador, que realiza a classificação de risco e avalia a necessidade do envio de motolância, Unidade de Suporte Básico (USB) ou Unidade de Suporte Avançado (USA). Os protocolos de atendimento e a classificação seguem um padrão internacional.

Pelo serviço são atendidas vítimas de desmaios com perda da consciência, mal súbito, problemas cardíacos e respiratórios de início súbito, convulsão, crises epilépticas, dor no tórax de origem súbita, pressão baixa ou alta, trabalho de parto com risco de morte para a mãe ou para o feto e problemas psiquiátricos em crise.

O Samu deve ser acionado também em casos de trauma com sangramentos, hemorragias, intoxicações acidentais, engasgos, envenenamento e tentativas de suicídio, quedas, fraturas, queimaduras graves e acidentes de trânsito com vítimas.

Durante o socorro, o Samu atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, dependendo do tipo de chamado. Em casos de afogamentos, choques elétricos e em acidentes de trânsito com vítimas presas as ferragens, deve ser acionado em conjunto com os bombeiros pelo telefone 193.

Em casos de acidentados na BR, o serviço deve ser solicitado junto com a Polícia Rodoviária Federal pelo número 191. E quando se tratar de ferimentos por arma de fogo e arma branca, o cidadão deve ligar também para 190 da Polícia Militar.

Estrutura – A estrutura do Samu de João Pessoa é formada por 14 unidades de atendimento móvel de urgência, sendo quatro unidades de suporte avançado (USA) e sete unidades de suporte básico (USB) para a Capital, além de três USB distribuídas para Cabedelo, Conde e Bayeux.

A população conta, também, com sete motolâncias de suporte para os primeiros atendimentos. O quantitativo total de veículos é o recomendado pelo Ministério da Saúde, de acordo com a população local.

Confira quando chamar o Samu:

Problemas cardiorrespiratórios;

Intoxicação exógena e envenenamento;

Queimaduras graves;

Maus tratos;

Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto;

Tentativas de suicídio;

Crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito;

Acidentes/traumas com vítimas;

Afogamentos;

Choque elétrico;

Acidentes com produtos perigosos;

Suspeita de Infarto ou AVC

Agressão por arma de fogo ou arma branca;

Soterramento e desabamento;

Crises convulsivas;

Transferência inter-hospitalar de doentes graves;

Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso.

Quando não chamar o Samu:

Febre prolongada;

Dores crônicas;

Vômito e diarreia;

Levar pacientes para consulta médica ou exames;

Transporte de óbito;

Dor de dente;

Transferência sem regulação médica prévia;

Trocas de sonda;

Corte com pouco sangramento,

Entorses;

Transportes inter-hospitalares de pacientes de convênio;

Todas as demais situações onde não se caracterize urgência ou emergência médica.

Dicas para quem ligar para o Samu:

Em caso de acidente verifique a quantidade de vítimas, o estado de consciência delas e se alguma está presa às ferragens;

Ligue para o 192 e siga as orientações do médico regulador;

Sinalize as vias com galhos de árvore e triângulo de sinalização;

Em caso de acidente com motos, não toque nas vítimas e não retire o capacete;

Não dê água aos acidentados.