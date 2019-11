Secretaria de Saúde de Campina Grande amplia vacinação contra o sarampo

Esta semana a Secretaria de Saúde de Campina Grande estendeu a vacinação contra o sarampo para as pessoas com até 29 anos de idade, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

As vacinas estão sendo ofertadas para aqueles que não foram imunizados na faixa etária correta, quando crianças.

As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde e Centros de Saúde da cidade. Para ter acesso às duas doses da vacina, as pessoas precisam comprovar que não foram imunizadas. O dia D de vacinação será em 30 de novembro, num sábado.

Apesar da abertura da imunização para adolescentes e adultos jovens, a Secretaria de Saúde continua vacinando as crianças contra o sarampo.

Entre seis e onze meses, elas tomam a chamada dose zero. Com um ano elas tomam a dose um e com ano e três meses elas tomam a dose dois.

Caso não tenham tomado as vacinas neste esquema vacinal, elas podem tomar as duas vacinas num intervalo de trinta dias.

Para imunizar o máximo de pessoas possível, a Secretaria de Saúde estendeu o horário de trabalho em algumas unidades, que passaram a funcionar também no intervalo do almoço.

São 15 unidades que estão funcionando neste horário especial para vacinar as pessoas que não podem procurar o serviço no horário convencional.

Além da vacinação contra o sarampo, Campina Grande está intensificando também as demais vacinas para todos os públicos e faixas etárias, numa campanha de multivacinação que visa atualizar o esquema vacinal de todos os moradores.

Para isso, 67 salas de vacina estão abastecidas com todas as doses de vacinas disponibilizadas pelo SUS, exceto a DTPa, que protege contra a difteria, tétano e a coqueluche.