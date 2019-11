Secretaria de Saúde de Campina Grande alerta para a vacinação contra o sarampo

O gerente de Vigilância em Saúde de Campina Grande, Miguel Dantas, falou nesta quarta-feira (27) durante entrevista concedida a uma emissora de rádio sobre a vacinação contra o sarampo, que é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus.

Dantas alertou a população campinense para mais uma fase da campanha de vacinação contra a doença. Será realizado na cidade o Dia D no dia 30 de novembro.

– Temos uma campanha paralela que é a campanha do sarampo, que é a continuidade da campanha que começamos com as crianças de seis meses a 11 meses. Neste momento agora, estamos com campanha seletiva de seis meses a 29 anos até o Dia D. O Dia D termina sendo a culminância da campanha – disse.

A doença não é leve como se propaga. Antes do surgimento da vacina, o sarampo foi uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo.

Os principais sintomas da doença são manchas no corpo e no rosto, coceira, conjuntivite, febre, tosse persistente e infecção no ouvido.

Não existe remédio específico para a doença. Por isso, é importante se vacinar. A população deve procurar uma unidade básica de saúde.