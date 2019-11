Secretária de desenvolvimento fala sobre lançamento d’O Maior São João do Mundo 2020

Em entrevista à rádio Cariri FM, a secretária de desenvolvimento econômico da prefeitura municipal de Campina Grande, Rosália Lucas, falou sobre o lançamento d’O Maior São João do Mundo edição 2020, que acontece na noite desta quarta-feira, 27.

A secretária relembrou que as principais atrações do evento eram divulgadas cerca de 60 dias antes, mas que após a efetivação da Parceria Público- Privada (PPP), as decisões e ações vêm se profissionalizando cada vez mais.

– Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Romero, juntamente com a Medow Promo, anunciam hoje as 30 maiores atrações da edição do ano que vem – afirmou.

De acordo com Rosália, o evento de lançamento será totalmente voltado à imprensa campinense, aos patrocinadores efetivos, às empresas convidadas para conhecer o projeto de 2020, e turismo campinense.

O evento está marcado para 20h, será realizado na My Dream Recepções.