Secretária comenta sobre programação do Natal Iluminado e Carnaval Folia

Foi realizada nessa quarta-feira, 07, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, uma reunião para discutir a programação do Campina Folia 2020. O grande homenageado no evento será o cantor Henrique do Vale, falecido recentemente.

Durante entrevista à Rádio Campina FM, a secretária Rosália Lucas comentou a tradicionalidade do Carnaval na cidade, que estava esquecida e que, com a marca Campina Folia, está assumido novos patamares.

Ela lembrou que na edição desse ano se apresentaram pelo menos 10 blocos e a tendência é que no próximo sejam em torno de 15, além de alguns bailes. Rosália garantiu surpresas para 2020.

– No segundo semestre de 2019 recebi contato de vários empresários e promotores com o interesse de trazer atrações de nível nacional para Campina Grande. Consolidamos mais de 15 blocos de ruas e a tendência é que tenhamos mais de 20 eventos entre blocos e bailes. Teremos o maior pré-carnaval de todos os tempos. Vamos homenagear Henrique do Vale, um grande carnavalesco, que levou tantos e tantos blocos. Em 2020 vamos resgatar o “Zé Pereira” em homenagem compartilhada por todos – disse.

A secretária disse que o primeiro bloco a sair às ruas será o ‘Imprensados’, no dia 1º de fevereiro. O Carnaval Folia segue com sua programação até dia 19 e no dia 20 se inicia o Carnaval da Paz.

A segurança do festejo está sendo definida junto à Polícia Militar, que terá apoio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) na organização das vias.

A programação oficial do evento será feita no próximo dia 10.

Natal Iluminado

A secretária Rosália Lucas também comentou sobre o Natal Iluminado.

Ela ressaltou que a programação oficial ocorre no dia 29 de novembro e, mais uma vez, a cidade recebe a Caravana da Coca-Cola, abrindo oficialmente o evento.

Dentre a programação, está prevista a primeira parada natalina, com participação de bandas fanfarras de cidades vizinhas, cantata natalina entre outras ações.