Secretária comenta implementação de políticas de resíduos sólidos na Paraíba

Em entrevista veiculada pela rádio Campina FM, na manhã desta segunda-feira, 25, a secretária de Desenvolvimento e Articulação Municipal, Ana Cláudia Vital do Rêgo, falou sobre a recente audiência realizada junto ao Ministério Público da Paraíba para debater assuntos ligados à implementação de políticas públicas de resíduos sólidos no Estado.

De acordo com a secretária, a situação dos lixões além de ser uma questão ambiental, é também um caso de saúde pública. Ela falou também sobre os caminhos apresentados junto à Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup).

– Nós já vínhamos mantendo contato com o Ministério Público e com a Famup desde o início do ano. Estávamos tratando disso focados na questão do pacto social, com o que estava sendo debatido das medidas impositivas. Nós aguardamos a definição desse cenário para que pudéssemos tratar da viabilidade orçamentária – disse.

Segundo Ana Cláudia, o governador João Azevêdo determinou que fossem retomadas as metas de implementação da política de resíduos públicos na Paraíba.

– O governador se encontra na Europa buscando parcerias para a Paraíba, juntamente com outros governadores do Nordeste. Quando ele retornar, nós teremos já a noção de quanto será disponibilizado em termos de orçamento para execução do pacto social – informou.

A secretária ainda afirmou que “a equipe da secretaria sugeriu ao governo que fosse implementado o pacto social deste ano no quesito dos resíduos sólidos”.