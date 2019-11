Sebrae realiza evento para celebrar 20 anos do Empretec na Paraíba

Metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicada com exclusividade no Brasil pelo Sebrae, o Empretec está comemorando 20 anos de atividades na Paraíba.

Nesse período, o seminário, que é voltado para identificar e desenvolver o potencial empreendedor de seus participantes, já capacitou cerca de cinco mil pessoas no estado, conforme indicam os dados da Unidade de Educação Empreendedora (UEE) do Sebrae Paraíba.

Para comemorar essas duas décadas de trabalho, a instituição vai promover, no dia 21 de novembro, um evento com palestras e apresentação de cases de sucesso que fazem parte da história do Empretec na Paraíba.

O “20 + Empretec Celebration” será realizado no auditório do Centro de Educação Empreendedora do Sebrae Paraíba, em João Pessoa, e já está com inscrições abertas para os interessados em participar da programação.

O evento é direcionado não apenas para quem já participou do Empretec, como também para empreendedores em geral e potenciais empresários.

As inscrições podem ser efetuadas através do site do Sebrae Paraíba, no endereço https://loja.sebraepb.com.br/loja/.https://loja.sebraepb.com.br/loja/.

Conforme a programação, as palestras do evento irão abordar os temas “Soft Skills: o diferencial dos empreendedores” e “Neuronegociação”.

“Durante o evento vamos trabalhar as soft skills, que são as novas competências exigidas de um empreendedor e de um profissional de sucesso, e, aliado a isso, iremos abordar a questão da neuronegociação, que é uma competência também exigida pelo mercado. Ao trabalhar esses temas, nós precisamos entender que não são apenas as atividades desenvolvidas que vão nos dar resultado, mas também os nossos comportamentos”, explicou a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae, Humara Medeiros.

Ao falar sobre o evento de celebração dos 20 anos do Empretec, a gerente também destacou que o objetivo é apresentar à sociedade a relevância do seminário, produto oferecido pelo Sebrae que conta com a melhor avaliação junto aos clientes da instituição.

“A nossa proposta é reunir as pessoas que fizeram parte da história desse seminário e também apresentar as transformações que o Empretec já proporcionou na vida de tantas pessoas”, acrescentou.

O Empretec – Seminário que possui seis dias de atividades, o Empretec é uma imersão no universo do empreendedorismo, que tem como foco trabalhar o comportamento empreendedor e as suas principais características.

O objetivo é, através de atividades práticas e teóricas, desenvolver ou aperfeiçoar nos participantes essas características, bem como a habilidade para identificação de novas oportunidades de negócio.

Para isso, são trabalhados durante a capacitação temas como elaboração de plano de negócios, autoconfiança, eficiência, estabelecimento de metas desafiadoras, qualidade de produtos e serviços, dentre outros.