Sebrae promove em Campina Seminário Brasil Mais Simples Paraíba

Contribuir, principalmente através do processo de desburocratização do registro empresarial, para a criação de um ambiente legal favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios.

Essa é a proposta do seminário Brasil Mais Simples Paraíba, que o Sebrae vai realizar na próxima terça-feira (12) em Campina Grande. Voltado a agentes de desenvolvimento, servidores e gestores públicos, o evento será realizado no Centro de Convenções do Garden Hotel, em parceria com a Junta Comercial do Estado da Paraíba (Jucep).

A programação, que tem início às 9h, contará com painéis e palestras que irão discutir questões relacionadas ao processo de desburocratização para a constituição e o licenciamento de empresas no ambiente da Redesimples.

A estimativa da organização é que o seminário, que já ultrapassou a marca de 200 inscrições, reúna representantes de mais de 100 municípios paraibanos.

Entre os destaques da programação, estão as palestras “A Lei da Liberdade Econômica simplificando o ambiente de negócio” e “Plataforma Brasil Cidadão – Login de autenticação única”, além do painel sobre “Medidas para a simplificação do ambiente de negócio nacional”. As inscrições para os interessados em participar da programação são gratuitas e podem ser realizadas no próprio local do evento.

De acordo com o gerente da unidade de desenvolvimento territorial e políticas públicas do Sebrae Paraíba, Luciano Holanda, a proposta do seminário é compartilhar conhecimentos que podem impactar positivamente os pequenos negócios do estado.

“O foco do Seminário Brasil Mais Simples Paraíba é promover as relações entre os diversos órgãos e instituições que podem fortalecer o ambiente de negócio local. Além disso, o nosso objetivo é compartilhar informações e conhecimentos que podem simplificar e desburocratizar o surgimento de novos negócios em nosso estado”, pontuou.

Fórum – Além do Seminário Brasil Mais Simples Paraíba, o Sebrae também vai realizar em Campina Grande o Fórum de Educação, Empreendedorismo e Políticas Públicas. O evento acontece nos dias 11 e 12, também no Centro de Convenções do Garden Hotel.

Na segunda-feira (11), a programação vai contar com as palestras “Educação empreendedora como política pública” e “Como o ecossistema de startups pode se conectar com governos”, além dos painéis “Educação e empreendedorismo: a possibilidade de descobrir os encantos de aprender, ensinar e a emoção da descoberta” e “Desenvolvimento das cidades em um ambiente de inovação”.

Já na terça-feira (12), as atividades do Fórum ocorrerão em paralelo ao Seminário Paraíba Mais Simples. No segundo dia do evento, serão realizadas as palestras “Consciência digital: os segredos do neurobusiness por trás da transformação digital”, “Empreendedorismo no ensino médio”, “Como se preparar para um mercado de trabalho desconhecido?”, dentre outras.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site do Sebrae, no endereço https://loja.sebraepb.com.br/loja/. Para mais informações sobre os dois eventos, os interessados podem entrar em contato com a instituição através do telefone 0800 570 0800.